В астраханских селах достраивают амбулатории и ФАПы за 120 млн рублей
В нескольких крупных селах Астраханской области завершают строительство быстровозводимых амбулаторий и ФАПов. На эти работы направили 120 млн руб., сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Дальше всех продвинулись Икрянинский и Наримановский районы: в селах Трудфронт и Бахтемир у амбулаторий уже возведены стены и кровля, строители заканчивают внутренние перегородки, а в Николаевке ФАП полностью готов. Еще один пункт скоро появится в селе Курченко Наримановского района. В селе Сасыколи Харабалинского района и поселке Тальниковый Красноярского округа идет электромонтаж в зданиях амбулатории и ФАПа.
Стройку, лицензирование и прием первых пациентов планируют завершить до конца декабря. Ход работ контролирует областной минздрав.