Квартиры в новостройках Астрахани за год подорожали на 1,8%

Для сравнения: в соседнем Волгограде средняя квартира стоит 7,04 млн руб., за год она выросла на 9,3%. 1 кв. м подорожал на 4,2%, до 142,9 тыс. руб. В Волжском лот стоит 5,77 млн руб. (рост на 12,9% за год), а «квадрат» — 107,34 тыс. руб. (рост 15%).