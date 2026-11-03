Квартиры в новостройках Астрахани за год подорожали на 1,8%
Цена за «квадрат» выросла на 3,3%
Стоимость средняя квартиры в новых домах Астрахани в октябре составила 8,33 млн руб., что на 2,8% больше, чем месяцем ранее. За год цена выросла 1,8%, сообщает портал «Мир квартир». На 2,4% подорожал 1 кв. м в новостройках в октябре и на 3,3% за год — до 181,3 тыс. руб.
Для сравнения: в соседнем Волгограде средняя квартира стоит 7,04 млн руб., за год она выросла на 9,3%. 1 кв. м подорожал на 4,2%, до 142,9 тыс. руб. В Волжском лот стоит 5,77 млн руб. (рост на 12,9% за год), а «квадрат» — 107,34 тыс. руб. (рост 15%).
По России средняя квартира в новостройках за год прибавила 10,4% и достигла 8,69 млн руб., «квадрат» подорожал на 10,1%. Самый заметный рост показали Махачкала (+30,8%), Грозный (+29,8%) и Тверь (+23,7%). Снижение зафиксировано только в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%).