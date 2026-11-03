Квартиры в новостройках Волгограда и Волжского подорожали за год
За месяц цены разошлись
Средняя квартира в новостройках Волгограда в октябре стоила 7,04 млн руб., что на 1,1% больше, чем месяцем ранее. За год она прибавила в цене 9,3%, сообщает портал «Мир квартир». «Квадрат» в волгоградских новых домах подорожал на 0,9% за месяц и на 4,2% за год — до 142,9 тыс. руб.
В городе-спутнике Волжском средняя квартира за октябрь подешевела на 0,2% до 5,77 млн руб., хотя за год выросла на 12,9%. Цна за 1 кв. м выросла на 0,6% за месяц и 15% за год, достигнув 107,34 тыс. руб.
По стране средняя квартира в новостройках за год подорожала на 10,4% до 8,69 млн руб., а «квадрат» — на 10,1%. Лидерами роста стали Махачкала (+30,8%), Грозный (+29,8%) и Тверь (+23,7%). Подешевели новостройки только в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%).