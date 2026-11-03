Квартиры в новостройках Волгограда и Волжского подорожали за год

В городе-спутнике Волжском средняя квартира за октябрь подешевела на 0,2% до 5,77 млн руб., хотя за год выросла на 12,9%. Цна за 1 кв. м выросла на 0,6% за месяц и 15% за год, достигнув 107,34 тыс. руб.