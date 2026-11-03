Средняя квартира в новостройке Пензы за год подорожала на 1,3%
При этом цена за «квадрат» снизилась на 0,3%
Средняя квартира в новых домах Пензы за октябрь подешевела на 0,3%, до 6,27 млн руб. За год цена выросла на 1,3%, следует из данных портала «Мир квартир». Квадратный метр в пензенских новостройках за месяц снизился на 0,5%, до 111,45 тыс. руб., а за год вырос на 4,0%.
В соседней Саратовской области средняя квартира в новостройках стоит 7,06 млн руб. За год она подорожала на 10,9%, за месяц — на 0,6%. Цена за 1 кв. м в Саратове прибавила 12,1% за год и 1,4% за октябрь.
По России средний лот в новостройках за год подорожал на 10,4%, до 8,69 млн руб., «квадрат» — на 10,1%. Сильнее всего цены выросли в Махачкале (+30,8%), Грозном (+29,8%) и Твери (+23,7%). Снижение зафиксировали только в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%).