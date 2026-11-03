Квартиры в новостройках Саратова за год подорожали на 10,9%

В целом по России средний лот в новостройках вырос на 10,4% за год и на 0,6% за месяц, до 8,69 млн руб. Цена 1 кв. м метра за год поднялась в 67 городах из 70, в среднем по стране — на 10,1%. В Саратове «квадрат» подорожал на 12,1% за год и на 1,4% за месяц.