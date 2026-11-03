Квартиры в новостройках Саратова за год подорожали на 10,9%
Средний лот по стране вырос на 10,4%
Средняя квартира в новостройках Саратова за год подорожала на 10,9%, а за месяц — на 0,6%, до 7,06 млн руб. Об этом сообщил портал «Мир квартир» по итогам октября.
В целом по России средний лот в новостройках вырос на 10,4% за год и на 0,6% за месяц, до 8,69 млн руб. Цена 1 кв. м метра за год поднялась в 67 городах из 70, в среднем по стране — на 10,1%. В Саратове «квадрат» подорожал на 12,1% за год и на 1,4% за месяц.
Сильнее всего с октября прошлого года подорожали новостройки Махачкалы (+30,8%), Грозного (+29,8%), Твери (+23,7%), Брянска (+22%) и Нижнего Тагила (+20,1%). Снизились цены только в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%). В Москве цена за 1 кв. м выросла на 17,1%, в Подмосковье — на 14,8%, в Петербурге — на 18,6%.