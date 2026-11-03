В Ярославской области ожидаются мокрый снег и гололед

В Ярославской области, включая Ярославль, с 21:00 3 ноября до 09:00 4 ноября местами ожидается налипание мокрого снега, в отдельных районах — гололед. На дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.