В Урюпинске при столкновении локомотива с легковушкой пострадал водитель

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, около 13:30 водитель ВАЗ-21074 выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило, и столкновения избежать не удалось. Переезд неохраняемый, однако оборудован сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.