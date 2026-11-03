В Урюпинске при столкновении локомотива с легковушкой пострадал водитель
На движение пригородного поезда авария не повлияла
Водитель автомобиля пострадал при столкновении с локомотивом ЧМЭ-3 на железнодорожном переезде в Урюпинске. ДТП произошло днем 3 ноября на переезде между переулками Колхозным и Школьным на окраине города, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, около 13:30 водитель ВАЗ-21074 выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило, и столкновения избежать не удалось. Переезд неохраняемый, однако оборудован сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.
Схода подвижного состава не было, на движение пригородного поезда Урюпино — Арчеда авария не повлияла. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.