У закрытого рынка «Темерник» в Ростове прошел рейд против стихийной торговли

Торговцам разъяснили требования законодательства, однако двое нарушителей проигнорировали распоряжения правоохранителей: на них оформили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и задержали на месте. В ГУ МВД по региону заявили, что стихийная торговля у закрытой площадки остаётся в зоне особого внимания нескольких ведомств, а межведомственные рейды будут проводиться на регулярной основе.