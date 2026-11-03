У закрытого рынка «Темерник» в Ростове прошел рейд против стихийной торговли
Межведомственный рейд против стихийной торговли прошел у закрытой территории рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону. Проверку провели сотрудники полиции совместно с департаментом потребительского рынка и городским управлением торговли.
По итогам составлено 14 административных протоколов — по фактам несоблюдения правил благоустройства (ст. 5.1) и торговли в неустановленных местах (ст. 8.2) областного закона №273-ЗС.
Торговцам разъяснили требования законодательства, однако двое нарушителей проигнорировали распоряжения правоохранителей: на них оформили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и задержали на месте. В ГУ МВД по региону заявили, что стихийная торговля у закрытой площадки остаётся в зоне особого внимания нескольких ведомств, а межведомственные рейды будут проводиться на регулярной основе.