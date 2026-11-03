Инженер из Оренбуржья предстанет перед судом за травму женщины на канатной дороге

Следствие установило, что мужчина работал инженером по ремонту и был ответственным за корректную работу канатной дороги, но не обеспечил безопасное использование буксировочного оборудования. Из-за действий обвиняемого травмы получила 33-летняя женщина, которая находилась на объекте 12 марта 2026 года. В прокуратуре отметили, что полученные увечья повлекли тяжкий вред ее здоровью.