Дмитриев рассказал о планах строительства тоннеля через Берингов пролив

Согласовать дальнейшие планы по строительству тоннеля через Берингов пролив могут к концу 2026 года, заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Постепенно, спокойно двигаемся, и к концу года будут уже более понятны дальнейшие шаги»,— сказал господин Дмитриев (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с компанией, которое позволит спроектировать объект.

Проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив, Кирилл Дмитриев предложил еще в октябре 2025 года. Его минимальную стоимость при использовании традиционных технологий он оценил в $65 млрд. Если же использовать решения The Boring Company Илона Маска, строительство обойдется менее чем в $8 млрд. На реализацию проекта может уйти около восьми лет.