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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

Бастрыкину доложат о расследовании смерти девочки от менингококка в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти 12-летней девочки от менингококка в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Ребенок скончался 2 ноября в медицинском учреждении. Девочку доставили туда после ухудшения самочувствия во время пребывания в оздоровительном центре в Бугульме.
Ранее сообщалось, что следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Анна Кайдалова