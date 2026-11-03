Бастрыкину доложат о расследовании смерти девочки от менингококка в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти 12-летней девочки от менингококка в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ребенок скончался 2 ноября в медицинском учреждении. Девочку доставили туда после ухудшения самочувствия во время пребывания в оздоровительном центре в Бугульме.
Ранее сообщалось, что следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).