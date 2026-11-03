В Ульяновске суд признал стройкомпании взаимозависимыми и взыскал 605 млн рублей
Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом оставлено без изменения решение Арбитражного суда Ульяновской области, которым ООО «Инвестспецстрой» и ООО «СЗ «Акварель» признаны взаимозависимыми лицами, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Ульяновской области.
Как следует из материалов дела, иск был подан региональным управлением ФНС к ООО «Специализированный застройщик “Акварель”» о взыскании с него задолженности строительной компании ООО «Инвестспецстрой».
Судом было установлено, что ООО «Инвестспецстрой» полностью прекратило свою деятельность, при этом перевело бизнес на ООО «СЗ «Акварель», на счета которого стала поступать выручка, которая при обычных обстоятельствах поступала бы только на счета ООО «Инвестспецстрой». В связи с этим истец заявил, что ООО «СЗ «Акварель» должно нести ответственность в размере всей налоговой задолженности «Инвестспецстроя», выявленной по результатам проверки.
При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что вхождение взаимозависимых лиц в одну группу компаний позволило ООО «СЗ Акварель» получить право на земельный участок, ранее принадлежавшее ООО «Инвестспецстрой», а благодаря этому — и разрешение на строительство многоквартирного дома.
ООО «Инвестспецстрой» создано в 2012 году, в декабре 2024 года по заявлению ФНС признано банкротом с открытием конкурсного производства. Владелец — Гарик Оганисян. ООО «СЗ “Акварель”» зарегистрировано в декабре 2020 года. Владелец — Артур Оганисян, брат Гарика Оганисяна.
Арбитражный суд Ульяновской области согласился с доводами УФНС и признал компании взаимозависимыми, приняв решение взыскать всю сумму задолженности «Инвестспецстроя» с ООО «СЗ “Акварель”». Владельцы компаний с решением не согласились и подали апелляционную жалобу, в удовлетворении которой было отказано.