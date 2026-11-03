В Ульяновске суд признал стройкомпании взаимозависимыми и взыскал 605 млн рублей

Судом было установлено, что ООО «Инвестспецстрой» полностью прекратило свою деятельность, при этом перевело бизнес на ООО «СЗ «Акварель», на счета которого стала поступать выручка, которая при обычных обстоятельствах поступала бы только на счета ООО «Инвестспецстрой». В связи с этим истец заявил, что ООО «СЗ «Акварель» должно нести ответственность в размере всей налоговой задолженности «Инвестспецстроя», выявленной по результатам проверки.