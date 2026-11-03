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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Астраханской области завели дело после гибели пассажира затонувшей лодки

Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело после затопления моторной лодки в Астраханской области. Ответственным лицам инкриминируют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.
СКР проверяет судоводителя затонувшей под Астраханью лодки

СКР проверяет судоводителя затонувшей под Астраханью лодки

Западное МСУТ СКР

По данным следствия, 30 октября лодка с четырьмя людьми на борту затонула в реке Старая Волга в Камызякском районе. В результате погиб 47-летний пассажир. Предварительно, судно затопило водой из-за сильного ветра и высоких волн.
Следствие допросило 37-летнего судоводителя и выживших пассажиров. Проводятся судебно-медицинская и техническая экспертизы. Лодку извлекли из воды и поместили на спецстоянку.
Марина Окорокова