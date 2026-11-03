Экс-замгубернатора Челябинской области утвердили условный срок за мошенничество

Виновным в мошенничестве Александра Уфимцева признал Аргаяшский районный суд в марте этого года. Установлено, что в 2009–2010 годах он с тремя соучастниками путем обмана вместо детского лагеря построил девять коттеджей на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю площадью 5 га. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,1 млн руб. По искам прокуратуры сделки о переходе прав собственности суд признал недействительными. Коттеджные постройки были снесены, земля возвращена в собственность государства. Помимо основного наказания, Алексей Уфимцев также получил штраф в 500 тыс. руб. и испытательный срок четыре года.