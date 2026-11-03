Экс-замгубернатора Челябинской области утвердили условный срок за мошенничество
Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю губернатора Александру Уфимцеву. За мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему дали четыре года лишения свободы условно. Информация размещена в картотеке суда.
Виновным в мошенничестве Александра Уфимцева признал Аргаяшский районный суд в марте этого года. Установлено, что в 2009–2010 годах он с тремя соучастниками путем обмана вместо детского лагеря построил девять коттеджей на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю площадью 5 га. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,1 млн руб. По искам прокуратуры сделки о переходе прав собственности суд признал недействительными. Коттеджные постройки были снесены, земля возвращена в собственность государства. Помимо основного наказания, Алексей Уфимцев также получил штраф в 500 тыс. руб. и испытательный срок четыре года.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В 2018 году Александр Уфимцев, занимавший пост вице-губернатора в 2010–2013 годах, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали в аэропорту Челябинска и заключили под стражу. Экс-заместитель губернатора не признает вину, в страну вернулся добровольно.
Сообщниками господина Уфимцева были экс-начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров, бывший директор МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрей Григорьев и экс-директор областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Илья Пруцких. Уголовное дело в их отношении по той же статье было выделено в отдельное производство, его рассмотрение прекратили из-за истечения срока давности.