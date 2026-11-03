Уголовное дело с добавленной стоимостью
Бывшее руководство УФНС по Свердловской области собрали в СИЗО
Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя начальника УФНС по Свердловской области Ольгу Голендухину, отклонив ходатайство о смягчении меры пресечения за коррупцию. По версии следствия, с 2021 года по 2024 год она в сговоре с бывшим начальником УЭБиПК ГУ МВД по региону Андреем Дьяковым, получила более 5 млн руб. взяток. В основу уголовного дела легли показания ее бывшего руководителя Сергея Логинова, который заключил досудебное соглашение.
На рассмотрение апелляции на арест бывшего заместителя начальника управления ФНС по Свердловской области Ольги Голендухиной областной суд потратил чуть больше часа. В итоге судья не нашла поводов отпустить обвиняемую из следственного изолятора, куда ее отправил до 12 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга. Адвокат подсудимой пообещал подать кассационную жалобу.
Ольге Голендухиной инкриминировали получение взятки в составе группы лиц при предварительном сговоре за незаконное бездействие или попустительство (ч.6 ст.290 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признала.
Согласно немногочисленной информации из обвинения, Ольга Голендухина была в сговоре с начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андреем Дьяковым и начальником регионального УФНС Сергеем Логиновым. С 2021 года по 2024 год она получила более 5 млн руб. взяток за незаконное бездействие. Деньги передавались в служебном кабинете. Взятки давали представители компаний «ТТК-Екатеринбург» (оптовая продажа металлов) и «УКТ-99» (заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов).
Уголовное дело в отношении Ольги Голендухиной было возбуждено в 2025 году, тогда же она уволилась из ФНС.
Ранее стало известно о претензиях силовиков к Сергею Логинову, который возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области с 2011 года по май 2024 года. Сначала он скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но в августе 2026 года был экстрадирован в Россию и сейчас находится в СИЗО №7 Челябинска.
По предварительным данным, Сергей Логинов заключил досудебное соглашение, дав следствию нужные показания, в том числе, на Ольгу Голендухину. На очных ставках она признавалась, что между ней и начальником были постоянные конфликты, поэтому он мог ее оговорить.
Показания на руководство УФНС по Свердловской области дал Андрей Дьяков, который в октябре 2025 года был осужден на четыре года строгого режима за получение взяток от предпринимателей. В апреле текущего года он вышел по УДО.
Согласно обвинению, в сентябре 2021 года Андрей Дьяков узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев (сейчас его дело рассматривает Октябрьский райсуд Екатеринбурга) проводил махинации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС): заключал контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, завышая его стоимость в четыре раза.
Андрей Дьяков предложил Сергею Логинову «крышевать» Алексея Шахмаева в утверждении налоговых деклараций. Сумма взяток составляла 20% от каждого возмещения НДС. По версии следствия, в период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета России более 1 млрд руб. и передал взяток на сумму более 213 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков.