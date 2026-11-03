Уголовное дело с добавленной стоимостью

Ранее стало известно о претензиях силовиков к Сергею Логинову, который возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области с 2011 года по май 2024 года. Сначала он скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но в августе 2026 года был экстрадирован в Россию и сейчас находится в СИЗО №7 Челябинска.