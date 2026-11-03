В Челябинской области изменится расписание поездов из-за ремонта

Поезд №6055 Челябинск — Бакал будет отправляться со станции Златоуст в 21:37, раньше на 12 минут. Прибытие на станцию Бакал в 23:57. Поезд №6116 Кропачево — Златоуст будет отправляться со станции Кропачево в 9:04, позднее на два часа три минуты. Прибытие в Златоуст в 12:29, позднее на два часа три минуты. Поезд №6130/6042 Кропачево — Златоуст — Челябинск будет отправляться со станции Кропачево в 14:50, раньше на 12 минут. Прибытие в Златоуст в 18:34, позднее на восемь минут. На участке Златоуст — Челябинск изменений в этот день нет.