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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Южный Урал

В Челябинской области изменится расписание поездов из-за ремонта

В связи с ремонтом на участке Златоуст — Кропачево 9 ноября частично меняется расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Поезд №6055 Челябинск — Бакал будет отправляться со станции Златоуст в 21:37, раньше на 12 минут. Прибытие на станцию Бакал в 23:57. Поезд №6116 Кропачево — Златоуст будет отправляться со станции Кропачево в 9:04, позднее на два часа три минуты. Прибытие в Златоуст в 12:29, позднее на два часа три минуты. Поезд №6130/6042 Кропачево — Златоуст — Челябинск будет отправляться со станции Кропачево в 14:50, раньше на 12 минут. Прибытие в Златоуст в 18:34, позднее на восемь минут. На участке Златоуст — Челябинск изменений в этот день нет.