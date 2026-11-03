Жительницу Татарстана обвинили в распространении ложных сведений о ВС России
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Высокогорского района, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, в 2022–2024 годах девушка готовила тексты с ложными сведениями о действиях российских военных и передавала их за деньги интернет-изданиям, признанным в России иноагентами или нежелательными организациями. Всего она получила за публикации 71 тыс. руб.
Ей вменяют п. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.