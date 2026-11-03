Краевой избирком передал вакантный депутатский мандат Айне Якуповой
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата заксобрания пятого созыва руководителю Научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» Айне Якуповой. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома. Ее кандидатура была выдвинута советом регионального отделения партии «Новые люди».
Мандат депутата заксобрания от партии «Новые люди» стал вакантным после досрочного сложения полномочий Юрия Айдарова. Решение об этом принял сам господин Айдаров.
До этого Айна Якупова была депутатом Пермской городской думы. По данным «Ъ-Прикамье», ее место в администрации может занять директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ, руководитель отделения партии «Новые люди» Егор Лаптев.