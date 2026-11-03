Краевой избирком передал вакантный депутатский мандат Айне Якуповой

До этого Айна Якупова была депутатом Пермской городской думы. По данным «Ъ-Прикамье», ее место в администрации может занять директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ, руководитель отделения партии «Новые люди» Егор Лаптев.