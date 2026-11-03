12 Арбитражный апелляционный суд в Саратове возглавил Олег Виноградов

Прежний глава 12-го ААС Федор Тимаев ушел в отставку в октябре прошлого года, а Высшая квалифколлегия судей одобрила кандидата на этот пост в июле этого года. Олег Виноградов с 2001 по 2006 год работал в территориальных органах федеральных органов власти в Вологодской области, в 2006–2010 годах был судьей Арбитражного суда в том же регионе, в 2010-м назначен судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. Позже стал заместителем председателя этой же инстанции.