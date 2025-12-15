Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года сленговый термин slop («слоп»). Дословно он переводится как «помои», а в переносном смысле означает контент низкого качества, сгенерированный искусственным интеллектом.

«Весь этот мусор, обрушившийся на наши экраны, был описан всего четырьмя буквами: английский язык снова нас не подвел»,—- говорится в сообщении Merriam-Webster.

Как объясняют в статье, выбор слова обусловлен количеством «абсурдных видеороликов», «нелепых рекламных изображений», «дешевой пропаганды», «фейковых новостей» и книг, написанных с помощью искусственного интеллекта. Редакторы словаря отмечают, что люди потребляли «раздражающий» контент, несмотря на свое недовольство.

Словарь считает, что slop приобретает «менее пугающий» и «насмешливый» контекст в связи с часто обсуждаемыми угрозами со стороны искусственного интеллекта в 2025 году.

Merriam-Webster также назвал несколько слов, попавших в список часто задаваемых поисковых запросов пользователей словаря за 2025 год. Среди них — джерримендеринг, идиома touch grass («потрогать траву»), перформативный, тариф, сленговое выражение six seven («шесть семь»), конклав и озеро Char­gog­ga­gogg­man­chaug­ga­gogg­chau­bu­na­gun­ga­maugg из игры Roblox.