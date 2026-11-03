Восток Ростовской области — антилидер по состоянию озимых перед зимой
Ростовская область оказалась в центре внимания Национального союза агростраховщиков (НСА) по итогам осеннего мониторинга озимых: максимальные отклонения по вегетации среди всех регионов юга страны зафиксированы именно на ее восточной границе. Анализ выполнен с использованием космического мониторинга по состоянию на третью декаду октября.
Область демонстрирует разительную неоднородность: центр и запад региона держат индекс вегетации NDVI и запасы почвенной влаги на уровне среднемноголетних значений, тогда как восточные районы, прилегающие к Калмыкии, отнесены к «красной зоне» с отставанием NDVI до –25% и более от нормы — сильнее, чем где-либо в макрорегионе. Схожая картина наблюдается в соседних северных и северо-западных районах Ставрополья и на юго-западе Волгоградской области.
Дефицит накопленных осадков со второй половины лета в отдельных районах области составляет около 21% — максимальный показатель на юге наравне со Ставропольем, — при том что суммы накопленных температур превышают средние значения на 3–6%. Президент НСА Корней Биждов оговаривает, что засухи в регионе пока нет, а часть отклонений может объясняться более поздними сроками озимого сева. Сочетание недостатка влаги и повышенного температурного фона в октябре, однако, условий для оптимального развития культур не улучшает.