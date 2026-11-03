Восток Ростовской области — антилидер по состоянию озимых перед зимой

Дефицит накопленных осадков со второй половины лета в отдельных районах области составляет около 21% — максимальный показатель на юге наравне со Ставропольем, — при том что суммы накопленных температур превышают средние значения на 3–6%. Президент НСА Корней Биждов оговаривает, что засухи в регионе пока нет, а часть отклонений может объясняться более поздними сроками озимого сева. Сочетание недостатка влаги и повышенного температурного фона в октябре, однако, условий для оптимального развития культур не улучшает.