В Чувашии в этом году 418 детей-сирот получат жилье
В Чувашии в этом году жильем обеспечат 418 детей-сирот. Для 358 из них квартиры приобретут по муниципальным контрактам, еще 60 человек получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба правительства республики.
На реализацию программы выделили более 1,3 млрд руб.
На обеспечение жильем детей-сирот в Ибресинском округе направили 19 млн руб. В результате в этом году там приобрели семь квартир и выдали один именной жилищный сертификат.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Чувашии жильем обеспечили 1,8 тыс. детей-сирот. В 2026 году на жилищную поддержку детей-сирот и многодетных семей в республике планировали направить 5 млрд руб.