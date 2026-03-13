В 2026 году в Чувашии на жилищные программы направят 5 млрд рублей
В Чувашии на реализацию жилищной программы в 2026 году направят 5 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
В 2026 году в Чувашии на жилищные программы направят 5 млрд рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По его словам, за последние пять лет жильем обеспечили 1,8 тыс. детей-сирот. Средний срок ожидания жилья сократился с 9 до 5 лет для детей-сирот и с 7 до 3 лет для многодетных семей. В 2026 году планируется предоставить жилье 457 детям-сиротам и 134 многодетным семьям.
В сфере ЖКХ в республике построили 11 блочно-модульных котельных в четырех округах и проложили 67,5 км новых тепловых сетей. В 2026 году планируется заменить еще 12 котельных.