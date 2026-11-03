Демонстрация в честь годовщины Октябрьской революции пройдет в Ижевске 7 ноября
Мэрия согласовала коммунистам проведение акции
Администрация Ижевска согласовала удмуртскому отделению КПРФ демонстрацию 7 ноября в честь 109-й годовщины Октябрьской революции. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в политическом объединении.
Акция начнется в 10:00 у памятника Ленину на улице Советской. Участники пройдут от памятника Ленину по улице Советской до Доски почета Удмуртии на улице Пушкинской.
Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга отказали в проведении подобной акции на площади Ленина партии «Коммунисты России».