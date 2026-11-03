Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Удмуртия

Демонстрация в честь годовщины Октябрьской революции пройдет в Ижевске 7 ноября

Мэрия согласовала коммунистам проведение акции
Администрация Ижевска согласовала удмуртскому отделению КПРФ демонстрацию 7 ноября в честь 109-й годовщины Октябрьской революции. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в политическом объединении.

Данил Иванов, Коммерсантъ

Акция начнется в 10:00 у памятника Ленину на улице Советской. Участники пройдут от памятника Ленину по улице Советской до Доски почета Удмуртии на улице Пушкинской.
Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга отказали в проведении подобной акции на площади Ленина партии «Коммунисты России».

Как проходила демонстрация на 108-летие Октябрьской революции

Памятник Владимиру Ленину у Национальной библиотеки
1/131/13

Памятник Владимиру Ленину у Национальной библиотеки

Данил Иванов, Коммерсантъ

Демонстрация с флагами и транспарантами
2/132/13

Демонстрация с флагами и транспарантами

Данил Иванов, Коммерсантъ

Слева направо: первый секретарь удмуртского рескома Иван Гвоздак, первый секретарь комсомола Айрат Ситдиков, руководитель фракции в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров
3/133/13

Слева направо: первый секретарь удмуртского рескома Иван Гвоздак, первый секретарь комсомола Айрат Ситдиков, руководитель фракции в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров

Данил Иванов, Коммерсантъ

Коммунисты возложили цветы к памятнику
4/134/13

Коммунисты возложили цветы к памятнику

Данил Иванов, Коммерсантъ

Жители пришли на митинг с плакатами и флагами
5/135/13

Жители пришли на митинг с плакатами и флагами

Данил Иванов, Коммерсантъ

После митинг у памятника Ленину группа направилась на улицу Пушкинскую
6/136/13

После митинг у памятника Ленину группа направилась на улицу Пушкинскую

Данил Иванов, Коммерсантъ

Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни
7/137/13

Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни

Данил Иванов, Коммерсантъ

Транспарант ВКПБ на шествии
8/138/13

Транспарант ВКПБ на шествии

Данил Иванов, Коммерсантъ

Демонстранты направлялись к Доске почета на Центральной площади
9/139/13

Демонстранты направлялись к Доске почета на Центральной площади

Данил Иванов, Коммерсантъ

Шествие возглавили первые лица удмуртского отделения КПРФ
10/1310/13

Шествие возглавили первые лица удмуртского отделения КПРФ

Данил Иванов, Коммерсантъ

Один из участников митинга с плакатом
11/1311/13

Один из участников митинга с плакатом

Данил Иванов, Коммерсантъ

Группу сопровождалась оркестром и барабанами
12/1312/13

Группу сопровождалась оркестром и барабанами

Данил Иванов, Коммерсантъ

Последняя точка шествия — Доска почета на Центральной площади
13/1313/13

Последняя точка шествия — Доска почета на Центральной площади

Данил Иванов, Коммерсантъ

Смотреть