Прикамское кафе закрыли из-за многочисленных санитарных нарушений
Работа павильона «Вкусный мир» по ул. Карла Маркса, 93, в Березниках приостановлена на 30 суток. Решение инициировано специалистами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках выездной проверки специалисты установили многочисленные нарушения санитарных требований в кафе. Среди прочего пищевое сырье принималось без товаросопроводительных документов и транспортной маркировки, в заведении не проводился производственный контроль, а планировка и размер самого павильона не позволяет соблюдать поточность технологических процессов. Кроме этого в производственном помещении не выделены отдельные зоны с оборудованием и инвентарем для обработки сырья и готовой продукции, отсутствовали технологические документы. Само предприятие не оснащено моечным оборудованием для мытья овощей, мяса, птицы, рыбы, кухонной посуды и разделочного инвентаря.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан управление направило протокол о временном запрете деятельности кафе на 30 суток.
Деятельность по организации общественного питания в заведении осуществляет ИП Наджафова Рамиля Фахраддин Кызы. Согласно Rusprofile, среди прочего предпринимательница ведет розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами с ноября 2025 года.