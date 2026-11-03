Прикамское кафе закрыли из-за многочисленных санитарных нарушений

В рамках выездной проверки специалисты установили многочисленные нарушения санитарных требований в кафе. Среди прочего пищевое сырье принималось без товаросопроводительных документов и транспортной маркировки, в заведении не проводился производственный контроль, а планировка и размер самого павильона не позволяет соблюдать поточность технологических процессов. Кроме этого в производственном помещении не выделены отдельные зоны с оборудованием и инвентарем для обработки сырья и готовой продукции, отсутствовали технологические документы. Само предприятие не оснащено моечным оборудованием для мытья овощей, мяса, птицы, рыбы, кухонной посуды и разделочного инвентаря.