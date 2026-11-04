Апофеоз народного единства
Как создавалась картина «Воззвание Минина»
Один из центральных экспонатов Нижегородского художественного музея, вершина творчества Константина Маковского, памятник ополчения 1612 года, наконец, одно из крупнейших исторических полотен в отечественном искусстве — все это о работе «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям», больше известной как «Воззвание Минина». Как создавалась картина размером в 41,4 метра, сколько человек на ней изображено и почему на полотне нет князя Дмитрия Пожарского, в преддверии Дня народного единства выяснял «Ъ-Приволжье».
Тема захвата власти в России в начале XVII века была близка Константину Маковскому еще в юные годы. Выходец из творческой семьи (его отец Егор Иванович был одним из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества), в 19 лет, в 1858 году, он поступил в натурный класс Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Учился у Михаила Скотти, который к тому времени написал работу «Минин и Пожарский». Спустя два года обучения Маковский уже представлял свои работы на выставках академии.
Там же еще через два года он показал свою первую картину в тематике Смутного времени — «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова». В 1862 году за эту работу его наградили малой золотой медалью академии. На этом полотне уже заметны будущие выразительные элементы Маковского, которые он повторит при написании «Воззвания Минина»: акценты на лицах персонажей, трагичное действие и яркие световые решения.
В 1870-е годы президент академии, великий князь Владимир Александрович, оповещает ее воспитанников и выпускников о том, что учреждению поступил государственный заказ — отразить тему Смутного времени в живописи. Маковский решается на создание нового исторического полотна.
В предместье Парижа
К тому моменту Константин Маковский имел репутацию светского художника, востребованного в России и за рубежом. Исследователи отмечают, что ему удалось виртуозно освоить так называемые «боярские жанры»: «Богато убранные интерьеры, пышные старинные одежды, драгоценная утварь — как „главные герои“ — обильно заполняют его полотна. В них он вкладывает весь свой талант живописца, декоратора, умевшего передавать фактурно весь предметный антураж, иллюзорно воспроизводить затейливые старинные аксессуары», — пишет искусствовед НГХМ, исследователь творчества художника Лариса Помыткина.
Масштабы будущей картины, ставшей для него символом переоценки своего места в искусстве, Маковский обозначил для себя не сразу. По сохранившимся в Русском музее и Третьяковской галерее его ранним работам можно проследить, как развивался творческий путь полотна: вот Минин в центре обступивших его горожан с подношениями, а вот центром полотна становится вынос иконы Богоматери из храма — на поиск нужного языка и композиции ушли годы.
Монументальность замысла требовала соответствующего помещения для работы. Получив отказ Академии художеств предоставить такую мастерскую, Маковский в 1893 году покупает ее сам — у художника Василия Верещагина, в местечке Сен-Жермен под Парижем. Там была не только закрытая студия, но и мастерская в саду, предназначенная для работы при естественном свете и особым образом оборудованная: с помостом, вокруг которого по рельсу в специальной кабине мог перемещаться художник.
И все-таки Ивановский
Принципиально важным для Маковского было определиться с местом сбора ополчения, чтобы, с одной стороны, уместить большое количество персонажей, а с другой — обеспечить динамичность действия. У историков тогда не было единого мнения о том, где Минин выступал перед народом: на кремлевской площади перед Спасо-Преображенским собором, у Дмитриевской башни или на Нижнем посаде.
По первоначальным эскизам композиция предполагалась горизонтальной. Для того времени это не было редкостью: Илья Репин и Василий Суриков уже представляли подобные исторические сюжеты в «панорамном видении».
Но в итоге художник сделал выбор в пользу Нижнего посада и Ивановского съезда. Он не подходил под горизонтальный формат, но мастера это не смутило: зато склон позволял изобразить движение толпы как настоящее шествие. «Прозорливый выбор! Историки документально доказали, что нижегородцы собирались около съезжей избы, недалеко от церкви Николы на торгу. Маковский оказался прав, а его картина обрела подлинность исторического документа», — пишет в одной из своих работ Л. И. Помыткина.
Не хватает русских лиц
Как и любой живописец, к полотну Маковский «примерялся»: писал эскизы, по которым подбирал тон, свет, расположение действующих лиц и в целом выстраивал композицию. Так, на первых набросках виден Ивановский съезд с пока еще неизвестными персонажами — на их лицах Маковский акценты не расставлял. Характерные черты героев толпы стали появляться во время набросков с реальных людей.
Всего на полотне около 400 человек — только детально прописанных портретных персонажей порядка сотни. Но есть и повторяющиеся лица. Если присмотреться, портреты ремесленника с ларцом и юродивого юноши очень похожи: для них позировал один человек — московский художник Н. Шестопалов, живший тогда во Франции. Он оставил воспоминания о совместной работе. Трижды, по подсчетам исследователей, на полотне встречается одно и то же широкоскулое мужское лицо: у носильщика на первом плане, в верхней левой фигуре и у персонажа под рукой Минина.
В Нижний Новгород при этом он ранее приезжал дважды и именно здесь написал большинство своих эскизов и набросков, а также придумал пространственное решение картины. «В город он приезжал в 1891 и 1892 году. Жил недалеко от нынешней площади Народного единства и того самого Ивановского съезда — в здании Блиновского пассажа. Окна номера живописца выходили на шумные нижегородские пристани, где была разношерстная толпа: грузчики, бурлаки, ремесленники — богатый материал для впечатлений», — пояснила научный сотрудник НГХМ.
Портрет самого Козьмы Минина — это собирательный образ из различных исторических источников. «Точного описания его внешности на тот момент нигде не было. Возможно, Маковский мог вдохновляться характеристикой нижегородского старосты в пьесе Александра Островского „Козьма Захарьич Минин-Сухорук“, опубликованной в 1862 году», — рассказывает Евгения Чистякова.
Рядом с Мининым в задумчивой позе художник изобразил воеводу Нижнего Новгорода, боярина и великого князя Василия Звенигородского — это один из самых драматичных образов на полотне. Он был известен как представитель эпохи семибоярщины, поддержавший польских интервентов. Воеводой Нижнего стал в 1611 году, получил чин окольничего от польского короля Сигизмунда III.
Еще одним реальным историческим персонажем на полотне стал архимандрит Феодосий, настоятель нижегородского Печерского монастыря. На картине он читает воззвание о созыве ополчения от патриарха Московского Гермогена, епископа Русской православной церкви, заточенного под стражу за поддержку первого ополчения.
Интересно, что на картине нет князя Дмитрия Пожарского. Художник намеренно не стал его писать: в период сбора второго ополчения князь находился в своей вотчине в селе Мугреево Суздальского уезда, залечивал раны после сражений во времена первого ополчения. Позже к нему приедут посланники из Нижнего Новгорода с просьбой возглавить войско во второй раз.
В Россию с любовью
Картина была готова в 1896 году. Для нее соткали в Лионе полотно, которое, как и положено, было немного больше габаритов самой сцены «Воззвания». В том же году произведение привезли в Нижний Новгород на XVI Всероссийскую промышленно-художественную выставку, где для картины построили специальный павильон.
Критики приняли работу неоднозначно. «Первое впечатление не в пользу картины. Она кажется тусклой, в ней мало солнца, и кучи ярких одежд, набросанные на земле, кубки, стопы, братины — все это недостаточно ярко, недостаточно вырисовывается, как-то очень массивно. И толпа тоже кажется массивной, неживой, без движения. Но стоит посмотреть минут десять, и картина оживает, и вы видите действительную, возбужденную, полную страшной силы толпу, собравшуюся „делать историю“», — писал Максим Горький в своем репортаже с выставки в газете «Нижегородский листок».
Позже с работой познакомились жители Москвы и Санкт-Петербурга, а в начале XX века картину снова перевезли во Францию. Там художник мог выгодно продать «Воззвание Минина» — картина получила хорошие отзывы в парижской прессе, но не стал этого делать, решив непременно оставить работу на родине. Мастер хотел передать полотно в Русский музей Александра III, начал переговоры, но дирекция учреждения отказала Маковскому, по одной из версий, из-за габаритов работы.
Тогда художник обратился в Министерство императорского двора Российской империи с предложением купить у него «Воззвание Минина» и передать на Нижегородскую землю в знак заслуг ее жителей перед Отечеством. Очевидно, Николай II посчитал это важным и по другой причине: подарок был символичным в честь 300-летия дома Романовых. Передачу организовали очень торжественно: в Петербург выехала делегация во главе с нижегородским купцом Николаем Бугровым.
При перевозке картины такого масштаба могли возникнуть сложности. Поэтому холст реставраторы наворачивали на катушку красочным слоем наверх. Перевозили полотно из Франции по железной дороге, а для бережной погрузки даже построили отдельную железнодорожную платформу.
Когда картина в 1908 году снова приехала в Нижний Новгород, с вокзала в заречной части полотно сначала транспортировали по Оке на барже «Окарь», а затем несли в нагорную часть города прямо «на руках».
Долгое время знаковая для Нижнего картина хранилась в Гербовом зале городской думы, здание которой уже в Советском союзе стало Дворцом труда. Во время Великой Отечественной войны полотно находилось там же и пережило первую реставрацию: в 1943 году над ней работал старейший советский реставратор Сергей Чураков.
В том же году скульптор Александр Колобов выиграл городской конкурс на создание патриотического монумента и создал памятник Козьме Минину, вдохновившись образом, созданным К. Маковским. Монумент установили на центральной площади города — Советской, тогда же ее переименовали в площадь Минина и Пожарского. Тот памятник сохранился только на фотографиях советской поры: в 1989 году его сменили на монумент работы Олега Комова.
Собрано сормовичом
В 1972 году «Воззвание Минина передали Горьковскому художественному музею. Для полотна построили специальное помещение, примыкавшее к основному зданию — дому М. В. Сироткина на Верхневолжской набережной. В том же году на заводе «Красное Сормово» для картины изготовили специальную раму.
В июне этого же года в газете «Горьковский рабочий» вышла подробная заметка о том, как картину перевезли в специальное помещение музея. Операция заняла немногим более полутора часов, но подготовка к ней шла долго и тщательно – две недели. Полотно сняли со старого подрамника во Дворце труда и погрузили на машину. У музея уже ждал водитель погрузочного крана, который поднял картину на высоту третьего этажа здания через окно на подготовленные строительные леса.
После этого картину реставрировали второй раз. Работы вели сотрудники Государственного центрального художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря — реставраторы мирового класса, в свое время спасавшие пострадавшие от наводнения художественные ценности галереи Уффици во Флоренции. «При натяжке на новый подрамник часть холста с авторской живописью, некогда варварски загнутая за старый, короткий подрамник, была распрямлена, и картина приобрела свои прежние размеры. После укрепления красочного слоя и устранения поверхностных загрязнений сняли слой помутневшего, пожелтевшего лака, который сильно искажал цветовой строй произведения. После его удаления открылась живопись в ее первоначальном виде», — пишет Л. И. Помыткина.
Нижегородское достояние
В 2005 году картина Константина Маковского вошла в «Нижегородскую книгу рекордов и достижений» как самое большое станковое произведение отечественного искусства, выполненное на национальную историко-патриотическую тему. Сегодня это одна из главных культурных достопримечательностей Нижнего Новгорода и важнейший экспонат местного художественного музея.
Спустя 16 лет в рамках подготовки к 800-летию города в музее провели капитальную реконструкцию зала Маковского. Ключевое обновление — смонтировано освещение заливным светом, которое дает возможность осмотреть полотно в деталях. Этот свет очень ценят фотографы: свадебная фотосессия у картины для молодых нижегородских семей — теперь почти такая же традиция, как съемки у Вечного огня в Нижегородском кремле для их родителей. В 2023 году рядом с залом появилась VR-экспозиция, посвященная «Воззванию Минина». Все для того, чтобы картина, когда-то отразившая историю города и страны, стала и частью их современности.