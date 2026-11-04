Апофеоз народного единства

Спустя 16 лет в рамках подготовки к 800-летию города в музее провели капитальную реконструкцию зала Маковского. Ключевое обновление — смонтировано освещение заливным светом, которое дает возможность осмотреть полотно в деталях. Этот свет очень ценят фотографы: свадебная фотосессия у картины для молодых нижегородских семей — теперь почти такая же традиция, как съемки у Вечного огня в Нижегородском кремле для их родителей. В 2023 году рядом с залом появилась VR-экспозиция, посвященная «Воззванию Минина». Все для того, чтобы картина, когда-то отразившая историю города и страны, стала и частью их современности.