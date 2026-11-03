Уфимский ЖК «Нью-Йорт» победил в конкурсе минстроя России
Уфимский жилой комплекс «Нью-Йорт» стал финалистом Первого всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Объект, возведенный компанией «КПД-Девелопмент», получил диплом в номинации «КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда» в рамках отраслевого дня министерства строительства России.
В ходе конкурса эксперты оценивали архитектурное качество, уровень социальной инфраструктуры и вклад в развитие городской среды. Всего на рассмотрение поступило 412 заявок из 67 регионов страны, а в финальную стадию прошли 94 проекта из 54 субъектов РФ.
«Нью-Йорт» возводится в квартале между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова и является первым в Уфе реализованным проектом КРТ. Ранее на 6,8 га располагались десять многоквартирных домов, шесть из которых подлежали сносу, а также капитальные гаражи и хозпостройки.
Строительство дома в жилом комплексе «Нью-Йорт» началось в январе 2024 года. Здание было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. «КПД-Девелопмент» планирует возвести еще четыре многоквартирных дома общей площадью более 39 тыс. кв. м. Размер инвестиций в застройку квартала оценивается в 3 млрд руб.