Уфимский ЖК «Нью-Йорт» победил в конкурсе минстроя России

«Нью-Йорт» возводится в квартале между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова и является первым в Уфе реализованным проектом КРТ. Ранее на 6,8 га располагались десять многоквартирных домов, шесть из которых подлежали сносу, а также капитальные гаражи и хозпостройки.