Роспотребнадзор взыскал в пользу пермских потребителей более 100 млн рублей
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за девять месяцев 2026 года добилось присуждения потребителям в общей сложности более 100 млн руб. в рамках судебной защиты их прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, управление подало 145 исковых заявлений, еще по 95 гражданским делам представило заключения.
Как сообщили в ведомстве, из общего числа исков 47 были направлены в защиту конкретных потребителей, 99 — в интересах неопределенного круга лиц. Кроме того, ведомство подало один групповой иск, объединивший требования 26 граждан. По делам, в которых Роспотребнадзор выступал с заключениями, суды рассмотрели 69 дел. Из них в 67 случаях требования потребителей были удовлетворены. Общая сумма присужденных выплат составила 13,9 млн руб., в том числе 1,65 млн руб. — компенсация морального вреда.
Еще 120 исков, поданных непосредственно управлением, были рассмотрены судами за отчетный период. Из них удовлетворено 112. Основная часть требований касалась нарушений в сфере розничной торговли и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках этих дел в пользу потребителей присуждено 86,4 млн руб., включая 23,4 млн руб. компенсации морального вреда.