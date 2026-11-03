Роспотребнадзор взыскал в пользу пермских потребителей более 100 млн рублей

Как сообщили в ведомстве, из общего числа исков 47 были направлены в защиту конкретных потребителей, 99 — в интересах неопределенного круга лиц. Кроме того, ведомство подало один групповой иск, объединивший требования 26 граждан. По делам, в которых Роспотребнадзор выступал с заключениями, суды рассмотрели 69 дел. Из них в 67 случаях требования потребителей были удовлетворены. Общая сумма присужденных выплат составила 13,9 млн руб., в том числе 1,65 млн руб. — компенсация морального вреда.