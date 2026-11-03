Челябинский аэропорт перешел на зимнее расписание

В Москву запланировано до девяти рейсов в сутки, в Санкт-Петербург — 2–3. Регулярно самолеты также будут отправляться в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск. Среди зарубежных направлений — Шарм-эш-Шейх, Хургада, Пхукет, Душанбе и Ташкент.