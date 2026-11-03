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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинский аэропорт перешел на зимнее расписание

Аэропорт имени Курчатова в Челябинске перешел к работе по зимнему расписанию. В этом сезоне доступно 17 прямых направлений, рейсы будут обслуживать 15 авиакомпаний, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В Москву запланировано до девяти рейсов в сутки, в Санкт-Петербург — 2–3. Регулярно самолеты также будут отправляться в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск. Среди зарубежных направлений — Шарм-эш-Шейх, Хургада, Пхукет, Душанбе и Ташкент.
Виталина Ярховска