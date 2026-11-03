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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинский пивоваренный завод хотят признать банкротом

Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании банкротом ООО «Южуралнапитки». Сумма долга составляет 210 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано 2 ноября в Арбитражный суд Челябинской области. На данный момент оно не принято к производству. Структура и происхождение задолженности неизвестны. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южуралнапитки» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году, занимается производством пива. Совладельцами являются Елена Андронова, Александр Коньшин и Валентин Ульмер, директором — Валентин Ульмер (признан банкротом). Последний раз финансовые результаты предоставлялись в 2023 году, тогда выручка компании составила 10,1 млн руб., чистый убыток — 852 тыс. руб.
Виталина Ярховска