Стоимость «квадрата» в новостройках Ижевска превысила 150 тысяч рублей в октябре

«На рынке продолжается стагнация, стоимость новостроек в большинстве городов не снижается. Часть застройщиков не выдерживает давления неблагоприятной конъюнктуры и банкротится, но оставшиеся держат цены и даже понемногу наращивают их. За прошедшие 12 месяцев мы наблюдали весьма вялый рост цен <...> Пока каких-то существенных изменений мы не ожидаем»,— прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.