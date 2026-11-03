Стоимость «квадрата» в новостройках Ижевска превысила 150 тысяч рублей в октябре
Прирост за месяц составил 0,6%
1 кв. м в новостройках Ижевска подорожал в октябре на 0,6%, до 151,5 тыс. руб. Схожая динамику наблюдалась и по стоимости квартир: показатель вырос до 7,6 млн руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
По цене 1 кв. м столица Удмуртии заняла 38-е место среди 70 городов РФ. В целом по стране «квадрат» и квартира подорожали также на 0,6% — до 167,9 тыс. руб. и 8,7 млн руб. соответственно.
«На рынке продолжается стагнация, стоимость новостроек в большинстве городов не снижается. Часть застройщиков не выдерживает давления неблагоприятной конъюнктуры и банкротится, но оставшиеся держат цены и даже понемногу наращивают их. За прошедшие 12 месяцев мы наблюдали весьма вялый рост цен <...> Пока каких-то существенных изменений мы не ожидаем»,— прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.
Он отметил, что за год цены дважды немного выросли — в ноябре-декабре 2025 года и в июле-августе 2026-го. Впрочем, добавил он, годом ранее наблюдалась похожая динамика. Предложение новостроек за 12 месяцев выросло на 19%.
Стоимость 1 кв. м в новостройках Ижевска за год выросла на 16,7%, квартиры — на 13,4%. В среднем по стране показатели увеличились на 10,1—10,4%.
Напомним, квартиры на вторичном рынке недвижимости в Ижевске оказались дешевле первичного на 16%. В среднем по РФ разрыв в стоимости между квартирами в новостройках и на рынке вторичного жилья составил 20%.