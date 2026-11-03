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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Средняя Волга

Александрово-Гайский район Саратовкой области возглавил Андрей Ломовцев

С октября он был врио главы администрации
Главой Александрово-Гайского района назначили Андрея Ломовцева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона Саратовской области.

Правительство Саратовской области

3 ноября на заседании районного собрания с участием министра Евгении Козновой депутаты единогласно выбрали господина Ломовцева из представленных комиссией кандидатур. Новый глава района принял присягу и приступил к работе.
В начале октября в отставку ушел Сергей Зюзин, которого два года назад направили развивать Александрово-Гайский район. С тех пор обязанности главы исполнял Андрей Ломовцев.
Нина Шевченко