Александрово-Гайский район Саратовкой области возглавил Андрей Ломовцев
С октября он был врио главы администрации
Главой Александрово-Гайского района назначили Андрея Ломовцева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона Саратовской области.
3 ноября на заседании районного собрания с участием министра Евгении Козновой депутаты единогласно выбрали господина Ломовцева из представленных комиссией кандидатур. Новый глава района принял присягу и приступил к работе.
В начале октября в отставку ушел Сергей Зюзин, которого два года назад направили развивать Александрово-Гайский район. С тех пор обязанности главы исполнял Андрей Ломовцев.