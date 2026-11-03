В Курганскую облдуму поступил проект бюджета региона на 2027 год

Доходы казны региона на следующий год запланированы в размере почти 93 млрд руб., расходы — 101 млрд руб. Дефицит бюджета составит около 8 млрд руб. Депутаты областной думы начнут работу над законопроектом на совместных заседаниях своих комитетов 11 и 12 ноября. Предполагается, что на заседании облдумы 24 ноября он будет принят в первом чтении.