«Растущая доля рыночных займов ухудшает структуру госдолга»
Экономист Всеволод Спивак — о бюджетной политике Башкирии
В Башкирии готовятся принять бюджет республики на 2027 год. Проект предусматривает умеренный рост доходов и расходов, при этом более чем на 21% — до 98 млрд руб. — увеличится верхний предел госдолга. Обслуживание займов подорожает для региона до 7,5 млрд руб. В ситуации, когда бюджет зависит от внешней конъюнктуры, а привлечение средств возможно только под высокие проценты на рыночных условиях, для исполнения социальных обязательств может понадобиться расширенная поддержка от федерального центра.
«Каждый год обсуждение республиканского бюджета сопровождается оговоркой о "непростых условиях". Но говоря о проекте бюджета Башкирии на 2027 год, я осмысленно повторю этот тезис, поскольку уверен, что сейчас его смысл приобретает качественно другое наполнение. Своего рода заклинание "В этих непростых условиях" — теперь не только необходимость учитывать очередные шоки — санкции, пандемия, СВО. Фраза означает необходимость абсорбировать эти шоки в условиях сокращения возможностей привлечения заемных средств и уменьшения ресурсов для финансирования дефицита за счет реализации государственных активов.
Формально Башкирия даже по итогам 2027 года останется в числе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Потолок государственного долга устанавливается на уровне 98 млрд руб., что составляет менее 50% собственных доходов бюджета, а расходы на обслуживание долга — менее 5% расходов бюджета.
Однако уже в этом году бюджет исполняется с прогнозным дефицитом 37,4 млрд руб., что превышает ограничения, установленные Бюджетным кодексом, согласно которым дефицит не должен превышать 15% собственных доходов бюджета. Для нормализации ситуации потребовалась реализация части госпакета акций АНК "Башнефть".
Растущая доля рыночных займов ухудшает структуру госдолга наряду с высокими темпами роста объема заимствований. Это также увеличивает стоимость обслуживания долга. В соответствии с представленным проектом бюджета на следующий год доля рыночных инструментов в структуре госдолга (государственные ценные бумаги и кредиты коммерческих организаций) составит 53,5% от общего объема долга, а на его обслуживание будет израсходовано 8 млрд руб. (еще в 2023 году на эти цели было израсходовано всего 1,9 млрд руб.).
Надо учитывать то, что динамика государственного долга не в полной мере отражает несоответствие потребностей республики с ее доходами. Республика частично сдерживает увеличение долговой нагрузки, реализуя часть социальных и инвестиционных программ за счет ранее сформированных ресурсов. К примеру, по сравнению с 2019 годом активы АО "Региональный фонд", который является системообразующим институтом развития Башкирии, уменьшились почти на 37 млрд руб., снизившись до 12,2 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2025 года.
На 2027 год еще есть резервы как в виде возможности реализации оставшихся в собственности Башкирии акций АНК "Башнефть", так и в виде расширения привлечения коммерческого заемного финансирования. Можно надеяться, что в дальнейшем прогнозируемое снижение ключевой ставки и завершение СВО позволят сократить расходы и сбалансировать бюджет.
Но если этого не случится, то в условиях, когда резерв сокращения расходов ограничен, динамика доходов в значительной степени зависит от конъюнктурных факторов, а привлекать средства для финансирования дефицита республика вынуждена на открытом рынке под высокие проценты, уже в 2028 году мы можем столкнуться с тем, что исполнение социальных обязательств при одновременном соблюдении ограничений Бюджетного кодекса потребует расширенной поддержки со стороны федерального центра».