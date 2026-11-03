«Растущая доля рыночных займов ухудшает структуру госдолга»

«Каждый год обсуждение республиканского бюджета сопровождается оговоркой о "непростых условиях". Но говоря о проекте бюджета Башкирии на 2027 год, я осмысленно повторю этот тезис, поскольку уверен, что сейчас его смысл приобретает качественно другое наполнение. Своего рода заклинание "В этих непростых условиях" — теперь не только необходимость учитывать очередные шоки — санкции, пандемия, СВО. Фраза означает необходимость абсорбировать эти шоки в условиях сокращения возможностей привлечения заемных средств и уменьшения ресурсов для финансирования дефицита за счет реализации государственных активов.