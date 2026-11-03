В ноябре изменится расписание пригородных поездов в Ярославской области
В ноябре на Северной железной дороге изменится расписание нескольких пригородных поездов, следующих через Ярославскую область. Корректировки будут действовать 4, 7, 11 и 14 ноября в связи с плановым ремонтом путей, сообщили в пресс-службе Северной железной дороге.
В эти дни поездаАлександров — Ярославль-Главный будут следовать с изменением расписания в пределах 40 минут. Поезд Ярославль-Главный — Александров отправится из Ярославля в 13:53 и прибудет в Александров в 17:20 — на два часа четыре минуты раньше обычного.
Кроме того, поезда Рыбинск-Пассажирский — Ярославль и Ярославль — Рыбинск-Пассажирский будут следовать только до станции Ярославль-Главный.