Пермскую УК оштрафовали за недопуск в дом сотового оператора

Ранее в УФАС обратились представители филиала ПАО «МТС» в Пермском крае. По их словам, ООО «Речник-Плюс» отказало сотовому оператору в доступе к инфраструктуре многоквартирного дома для обеспечения жителей услугами связи. За доступ оператора связи к объектам общего имущества жилого дома управляющая организация потребовала от провайдера предоставить согласие собственников помещений и отремонтировать телекоммуникационное оборудование на всех домах, обслуживаемых ООО «Речник-Плюс».