Киностудия «Башкортостан» будет сотрудничать с «Беларусьфильмом»

«Стороны договорились о создании совместных кинопроектов, обмене творческими и техническими специалистами для обучения, а также о проведении питчингов, киномероприятий, семинаров и мастер-классов. Отдельный пункт: популяризация и совместное продвижение национальной кинопродукции на мировой рынок», — говорится в пресс-релизе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», на котором и подписано соглашение.