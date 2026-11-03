«Роботех» открыл полный цикл производства 3D-принтеров

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания выпускает промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью до 500 кг и роботизированные ячейки на их основе, а также промышленные 3D-принтеры для печати песчано-полимерных литейных форм. Учредителем является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин, он владеет 75% долей компании. С февраля 2026 года компанию возглавляет Алексей Падучев. Выручка предприятия в 2025 году составила 818 млн руб., чистая прибыль — 211 млн руб. С ноября 2024 года компанию возглавлял Денис Худяков, который покинул должность в феврале 2026 года. Господин Худяков владеет 10% дочерней компании «Роботеха» — НПО «Роботех». Ключевыми заказчиками продукции являются «Урал», «Ижнефтепласт», «Завод автокомпонентов», «Каменск-Уральский литейный завод» и «Новомет-Пермь». Компания также реализует проекты в Республике Беларусь.