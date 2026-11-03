В Самарской области выдворили двух иностранцев из-за псевдорелигиозной деятельности

Гражданка Латвии Илона Абела, не имеющая профильного образования в психологии, проводила мастер-классы от лица бренда «команда Марины Таргаковой» в рамках тура по городам России. Сотрудниками полиции в Самаре были выявлены нарушения режима пребывания. После назначения наказания по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ женщина отказалась от дальнейших поездок и выехала из страны.