В Самарской области выдворили двух иностранцев из-за псевдорелигиозной деятельности
В Самарской области правоохранительные органы приняли меры в отношении двух иностранных граждан, осуществлявших деятельность, квалифицированную как псевдорелигиозная. Оба лица были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России и покинули территорию государства.
Гражданка Латвии Илона Абела, не имеющая профильного образования в психологии, проводила мастер-классы от лица бренда «команда Марины Таргаковой» в рамках тура по городам России. Сотрудниками полиции в Самаре были выявлены нарушения режима пребывания. После назначения наказания по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ женщина отказалась от дальнейших поездок и выехала из страны.
Также пресечена деятельность гражданина Аргентины Диего Сапосника, известного под псевдонимом «Максимилиано Парадизо» («Божественный Максимилиано»). Прибыв в Россию по туристической визе, он организовывал платные шаманские и тантрические практики, а также индивидуальные занятия для последователей неоязычества.
УВМ ГУ МВД России по Самарской области привлекло аргентинца к ответственности. Ему назначены административные наказания по ч. 1 и ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации.