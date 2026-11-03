В Уфе заключенному добавили еще 1,5 года колонии за ложный донос на сокамерника
Калининский районный суд Уфы вынес приговор отбывающему наказание в местах лишения свободы за ложный донос на сокамерника, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением в совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ).
Как было установлено в суде, в июне этого года заключенный сообщил, что в январе 2023 года сокамерник совершил в отношении него некое тяжкое преступление. В ходе расследования выяснилось, что обвинение было выдумано из-за личной неприязни к сокамернику.
Суд приговорил подсудимого к полутора годам колонии строгого режима с ограничением свободы на тот же срок.