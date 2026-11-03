В Башкирии на трассе М-5 построят придорожный комплекс за 72,5 млн рублей
ООО «Крокус» инвестирует 72,5 млн руб. в строительство придорожного многофункционального комплекса на 1337-м км трассы М-5 в Туймазинском районе, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Проект компании признан приоритетным.
Ранее глава республики Радий Хабиров своим распоряжением предоставил «Крокусу» в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 3,6 га.
В составе комплекса будут автосервис, автомойка, гостиница, кафе, магазин, платная автостоянка, автозаправочная станция, парковка и зона отдыха. Планируется, что на объекте трудоустроят 30 человек.
ООО «Крокус», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Туймазах в октябре 2002 года. Уставный капитал — 14 тыс. руб. Компания занимается деятельностью ресторанов и доставкой продуктов. Владельцем является Алмаз Хуснутдинов. Финансовой отчетности компания не раскрывает.