Мэрия Перми определила зоны запрета продажи табака возле учебных заведений

Напомним, в этом году власти Прикамья начали систематическую борьбу с продажей электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. Так, Пермский край стал первым регионом в стране, где с 1 марта запрещена продажа этой продукции. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. В августе заксобрание края утвердило поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Согласно поправкам, запрет на розничную продажу устанавливается для электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения продажи вводятся с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Позднее депутаты заксобрания Прикамья одобрили очередные поправки к закону о запрете продажи электронных сигарет. Ими предполагается запретить продажу табачной продукции в зданиях, помещениях, которые находятся во владении организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений соцобслуживания, а также где проводятся спортивные соревнования. Кроме этого, запрет распространяется на водные объекты, включая пляжи, и культовые здания, предназначенные для религиозных мероприятий.