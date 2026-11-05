Мэрия Перми определила зоны запрета продажи табака возле учебных заведений
Администрация Перми опубликовала постановление об определении границ прилегающих к учебным заведениям территорий, на которых запрещается розничная торговля табачной продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Соответствующий документ подписан 30 октября. Согласно ему, под запрет продажи табака попадают участки рядом со зданиями образовательных учреждений и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних. Исключение составляют организации допобразования, в том числе профессионального.
В приложениях к постановлению указано, что размещение торговых объектов по продаже табачной продукции должны быть за пределами радиуса 50 м от центра входов в учебные заведения. В список образовательных организаций попали детские сады, школы, гимназии, лицеи, вузы и учреждения СПО.
С 1 октября 2026 года в России действует порядок определения границ прилегающих территорий, на которых запрещена продажа табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления. Границы устанавливают сами муниципалитеты.
Проекты соответствующих муниципальных актов направляются на рассмотрение профильным региональным органам власти и бизнес-омбудсмену. К ним прилагается обоснование с оценкой числа торговых объектов, подпадающих под ограничения, и возможных последствий. Заключения по проектам предоставляются в течение 15 календарных дней и носят рекомендательный характер.
Напомним, в этом году власти Прикамья начали систематическую борьбу с продажей электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. Так, Пермский край стал первым регионом в стране, где с 1 марта запрещена продажа этой продукции. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. В августе заксобрание края утвердило поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Согласно поправкам, запрет на розничную продажу устанавливается для электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения продажи вводятся с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Позднее депутаты заксобрания Прикамья одобрили очередные поправки к закону о запрете продажи электронных сигарет. Ими предполагается запретить продажу табачной продукции в зданиях, помещениях, которые находятся во владении организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений соцобслуживания, а также где проводятся спортивные соревнования. Кроме этого, запрет распространяется на водные объекты, включая пляжи, и культовые здания, предназначенные для религиозных мероприятий.