Дело о госизмене возбудили против новосибирца за финансовую помощь ВСУ

О фигуранте дела известно, что он уклонялся от объявленной в 2022 году частичной мобилизации и скрывался за рубежом, сменив четыре страны. Зимой 2025 года релокант вернулся в Новосибирск. Кроме того, он являлся участником организации «Мемориал» (признана иностранным агентом и ликвидирована).