Дело о госизмене возбудили против новосибирца за финансовую помощь ВСУ
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Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) возбуждено в отношении 34-летнего жителя Новосибирска. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Как рассказали в ведомстве, в 2022 году новосибирец, находясь за границей, отправил денежный перевод киевскому фонду в целях оказания финансовой помощи ВСУ. По данным источников, он перечислил около 30 тыс. руб.
Подозреваемого силовики задержали в феврале. Первоначально в отношении него завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Основанием послужил его пост в Telegram-канале с оправданием деятельности украинской организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в РФ).
О фигуранте дела известно, что он уклонялся от объявленной в 2022 году частичной мобилизации и скрывался за рубежом, сменив четыре страны. Зимой 2025 года релокант вернулся в Новосибирск. Кроме того, он являлся участником организации «Мемориал» (признана иностранным агентом и ликвидирована).