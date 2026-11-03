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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Южный Урал

В курганском департаменте АПК проведут проверку

В Кургане прошло рабочее совещание специалистов Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и представителей департамента агропромышленного комплекса региона. Мероприятие посвящено началу плановой проверки в отношении ведомства в части деятельности ветеринарной службы области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Темой проверки станет оценка деятельности региональной ветеринарной службы по обеспечению эпизоотического благополучия на территории Курганской области за 2025 и 2026 годы. Особое внимание будет уделено мерам по профилактике, диагностике и ликвидации болезней животных. Предыдущая аналогичная комплексная проверка проводилась в январе 2025 года. По ее итогам специалисты Россельхознадзора зафиксировали ряд замечаний к организации работы ветеринарной службы региона. Теперь инспекторы узнают, были ли устранены выявленные недочеты и насколько эффективно выстроена работа на данный момент. Мероприятия пройдут в ноябре. Результаты будут готовы к 1 декабря.