В курганском департаменте АПК проведут проверку

Темой проверки станет оценка деятельности региональной ветеринарной службы по обеспечению эпизоотического благополучия на территории Курганской области за 2025 и 2026 годы. Особое внимание будет уделено мерам по профилактике, диагностике и ликвидации болезней животных. Предыдущая аналогичная комплексная проверка проводилась в январе 2025 года. По ее итогам специалисты Россельхознадзора зафиксировали ряд замечаний к организации работы ветеринарной службы региона. Теперь инспекторы узнают, были ли устранены выявленные недочеты и насколько эффективно выстроена работа на данный момент. Мероприятия пройдут в ноябре. Результаты будут готовы к 1 декабря.