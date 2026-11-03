Более 40% дохода пары в Удмуртии уходит на платеж по ипотеке

Аналитики ориентировались на данные Центробанка РФ и Росстата на основе ежемесячных платежей по кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих с августа 2025 года по июль 2026-го. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размеры кредитов в августе этого года.