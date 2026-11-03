Более 40% дохода пары в Удмуртии уходит на платеж по ипотеке
Они отдают 62,4 тыс. руб. ежемесячно
Средний ежемесячный платеж по ипотеке в Удмуртии соответствует 42,4% от суммы чистых зарплат пары в республике. По этому соотношению (чем выше процент, тем ниже позиция) республика заняла 41-е место среди регионов РФ. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».
В целом по РФ показатель достигает 37,9%. Средний размер ипотеки в Удмуртии составляет 4 млн руб. Платеж — 62,4 тыс. руб.
Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, где отношение платежа по ипотеке к зарплатам составило 20,1%. Местные жители ежемесячно уплачивают 81,3 тыс. руб. по займу на жилье.
Москва в рейтинге оказалась на 16-й строчке: там платеж по кредиту — 124,1 тыс. руб. — составляет 36,7% от средних зарплат. Аутсайдером в рейтинге стал Дагестан, где 90,3% уходит на погашение ипотеки.
Аналитики ориентировались на данные Центробанка РФ и Росстата на основе ежемесячных платежей по кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих с августа 2025 года по июль 2026-го. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размеры кредитов в августе этого года.