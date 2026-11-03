На двух автобусных маршрутах в Уфе повысится стоимость проезда
С 1 декабря стоимость проезда в маршрутных автобусах компании «Уфа-Лайн» составит 50 руб. вместо нынешних 46 руб.
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, изменения стоимости проезда коснутся маршрутов №220 «Санаторий “Салют” — Южный автовокзал» и №224 «Улица Адмирала Макарова — Микрорайон Южный».
Оплата будет одинаковой по банковской карте, наличными или картой «Алга».
Перевозчик отмечает, что это вынужденная мера, связанная с «неоднократным и значительным повышением цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, услуги транспортной инфраструктуры» и новые автобусы.