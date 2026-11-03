Жителей Башкирии удостоили госнаградами
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня вручил государственные награды жителям республики, сообщает «Башинформ».
Звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен заместитель руководителя государственной ветеринарной службы республики Раян Шагимухаметов. Старший наладчик станков с программным управлением предприятия «Буринтех» Сергей Петриков получил Почетную грамоту президента РФ.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Гаязу Габдрахманову, возглавляющему кооператив «Радуга», а Наталья Володина, учитель химии уфимского лицея №93, стала «Заслуженным учителем Российской Федерации».
Балетмейстер Башгосфилармонии Рамиза Мухаметшина удостоена звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».