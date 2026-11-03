Квадратный метр в новостройках Челябинска за год подорожал на 10%

Полная стоимость нового жилья в муниципалитете увеличилась несколько меньше. В октябре квартиру в строящемся доме можно было приобрести в среднем за 9,6 млн руб. Это на 0,3% больше, чем в сентябре, и на 9,3% больше, чем год назад. По стоимости жилья Челябинск оказался на 22-м месте среди 70 крупнейших городов России.