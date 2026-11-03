В Ярославле не отменили выборы мэра после крупнейшей атаки БПЛА

Заседание, как и планировалось, началось в 10:00 3 ноября. Депутаты смогут голосовать за каждого из кандидатов, победит тот, кто наберет наибольшее число голосов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев представил муниципалитету три кандидатуры: главу Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова, руководителя областного объединения профсоюзов Сергея Соловьева и депутата областной думы Андрея Бурьяноватого. На заседании муниципалитета кандидаты выступят и ответят на вопросы, после этого состоится электронное голосование.