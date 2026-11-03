Возле уфимского парка Якутова планируется построить четыре жилых комплекса

Сейчас квартал представляет собой по большей части частный сектор. Через проектируемую территорию проходят улицы 9 января и Деповская. Индивидуальную жилую застройку площадью более 8,1 тыс. кв. м вместе с надворными и хозяйственными постройками планируется снести. Будут сохранены действующие красные линии, а также три многоквартирных дома высотой до шести этажей.