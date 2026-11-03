Возле уфимского парка Якутова планируется построить четыре жилых комплекса
Население квартала увеличится на 2,6 тысячи человек
Мэрия Уфы вынесла на публичные консультации проекты планировки и межевания территории между улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова площадью 10 га. Документы подготовило ООО «Специализированный застройщик "Туранстрой"», которое выиграло право комплексного развития территории.
Сейчас квартал представляет собой по большей части частный сектор. Через проектируемую территорию проходят улицы 9 января и Деповская. Индивидуальную жилую застройку площадью более 8,1 тыс. кв. м вместе с надворными и хозяйственными постройками планируется снести. Будут сохранены действующие красные линии, а также три многоквартирных дома высотой до шести этажей.
В квартале будут построены четыре жилых комплекса высотой от восьми до 32 этажей общей площадью 103 тыс. кв. м. Население квартала за счет строительства многоквартирных домов увеличится на 2,6 тыс. человек.
По расчетам застройщика, для обслуживания населения требуется 206 мест в детских садах и 549 мест в общеобразовательных школах. Потребность в дошкольных учреждениях авторы проектов обещают обеспечить за счет нового встроенного детского сада в жилом доме. Строительство новых школ не предусмотрено: удовлетворить потребность планируется за счет перевода в две смены действующего Центра образования №26 имени Сулейманова на улице Подвойского.
Проекты предполагают строительство паркингов, общественного и делового центра с офисами и поликлиникой, инженерных объектов.
Частный сектор застройщик планирует снести в несколько этапов: часть построек — до 2027 года включительно, часть — до 2029 года, последние сооружения — до 2031 года. Первые секции жилых домов должны быть сданы к 2029 году.
Публичные консультации проектов продлятся до 24 ноября.